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KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 09:17
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KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman, hangi tarihte?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Memur olma hedefiyle KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve Lisans oturumlarına katılan adaylar, merkezi atama takvimine dikkat kesildi. KPSS 2024/2 merkezi atama tarihleri hakkında bilgi almak isteyen adaylar, sonuçların açıklanacağı ve yerleştirme işlemlerinin başlayacağı tarihler için gün sayıyor. Detaylar ve önemli tarihler haberimizde.

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