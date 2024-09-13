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32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 16:33 Güncelleme: 13.09.2024 16:33
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32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman?

32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları, polis olmak isteyen adaylar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Son günlerde adaylar, başvuru şartlarını ve sınav ücretlerini merakla araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın, başvurularla ilgili ayrıntıları içeren kılavuzu yayımlaması bekleniyor. Başvuru kılavuzunun Polis Akademisi'nin pa.edu.tr internet adresinden duyurulması planlanıyor. Bu kılavuzun yayımlanmasıyla, başvuru şartları ve diğer detaylar netlik kazanacak.

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