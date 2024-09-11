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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 15:42 Güncelleme: 11.09.2024 15:43
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinde başlatılan 20 bin öğretmen ataması mülakatları tamamlanmıştı. Adaylar heyecanla sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç sorgulama hakkında bilgiler!

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