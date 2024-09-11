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İŞKUR TYP il il kura sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:45 Güncelleme: 11.09.2024 10:03
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İŞKUR TYP il il kura sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR’un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yürüttüğü personel alım süreci Haziran ayından itibaren birçok ilde kura çekilişleri ile devam ediyor. Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır gibi pek çok ilde asil ve yedek adaylar belirlenirken başvuru yapan adaylar İŞKUR TYP sonuçlarına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor.

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