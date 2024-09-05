05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

KPSS 2024/2 lisans tercih başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi kurumlar P1, P2, P3 puanı ile alım yapıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:25 Güncelleme: 05.09.2024 06:26
ABONE OL
KPSS 2024/2 lisans tercih başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi kurumlar P1, P2, P3 puanı ile alım yapıyor?

KPSS Lisans sınavını atlatan adaylar gözlerini tercih dönemine çevirdi. KPSS 2024/2 tercih başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağına ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan henüz bir duyuru bulunmazken adaylar gözü kulağı gelecek haberlere çevrilmiş durumda.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör