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2024 Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları | Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB e-Devlet sonuç...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 06:35 Güncelleme: 09.09.2024 06:37
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2024 Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları | Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB e-Devlet sonuç...

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuran adaylar, mülakat sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Temmuz ayı başında gerçekleştirilen sözlü mülakatların ardından, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor ve e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için sabırsızlanıyor. Henüz sonuçlar için duyuru yapılmadı.

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