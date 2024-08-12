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TÜBİTAK 41 personel alacak! TÜBİTAK personel alımı başvurular nereden yapılır?

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 08:59 Güncelleme: 12.08.2024 09:20
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TÜBİTAK 41 personel alacak! TÜBİTAK personel alımı başvurular nereden yapılır?

TÜBİTAK, kendi bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacılar, AR-GE proje ve destek teknisyenlerinden oluşan proje personeli alımı yapacak. Başvurular TÜBİTAK internet sitesi üzerinden ve İŞKUR aracılığı ile yapılabilecek.

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