Milyonlarca memura yıllık izin müjdesi! Sınır düzenlemesi kalkıyor
Milyonlarca memurun yıllık izinleri ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) emsal bir karar çıktı. Memurların yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek kullanabileceklerini belirten KDK, "İzin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını ifade etti.
Yaz dönemiyle birlikte kamu çalışanları yıllık izinlerini yapmak için programlar yaparken, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı.
UZLAŞI HALİNDE İSTENİLEN KADAR BÖLÜNEBİLECEK
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "İzin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Böylece kamu çalışanları idareyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabilecek.
30 GÜN SÜRE VERDİ
KDK, ilettiği yazıda "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurum içi uygulamasını belirlemek adına yürürlükte olan Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde izinlerin bölümler halinde kullandırılması bakımından yeni mevzuata uygun düzenleme yapılması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi" dedi. Böylece kamu çalışanları, kurum yönetimiyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.
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