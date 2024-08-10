Milyonlarca memura yıllık izin müjdesi! Sınır düzenlemesi kalkıyor

30 GÜN SÜRE VERDİ

KDK, ilettiği yazıda "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurum içi uygulamasını belirlemek adına yürürlükte olan Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde izinlerin bölümler halinde kullandırılması bakımından yeni mevzuata uygun düzenleme yapılması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi" dedi. Böylece kamu çalışanları, kurum yönetimiyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.

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