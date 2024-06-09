CTE sözlü mülakat ile memur alımı yapıyor! Başvuru şartları ve kadro sayısı duyuruldu!
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sözlü mülakat ile memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte detaylar…
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, başvuruda bulunacak adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylar sözlü mülakata alınacak ve iş başı işlemleri tamamlanacak. İşte ilana ilişkin detaylar...
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, memur alımı başvuruları 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp 28 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak başvuru işlemini online olarak gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 28.06.2024 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 18.09.2022 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (18/09/1987 sonrası doğumlu olanlar),
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
-2022 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
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