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Akdeniz Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile Hemşire, Biyolog, Sağlık Teknikeri, Laborant, Büro ve Destek Personeli alımı yapıyor

Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Akdeniz Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile Hemşire, Biyolog, Sağlık Teknikeri, Laborant, Büro ve Destek Personeli alımı yapıyor

Akdeniz Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları belirten üniversite adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte detaylar…

Akdeniz Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar uyarınca Hemşire, Biyolog, Sağlık Fizikçi, Sağlık Teknikeri, Laborant, Büro Personeli ve Destek Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. Ayrıca üniversite kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az 50 KPSS puana sahip adayların başvurusunu değerlendirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuruları 6 Haziran 2024 tarihinde başlayıp 26 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte; Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4- 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında "Sertifika" veya "Belge" talep ediliyorsa; adayların sunmaları gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış olması, sunulan belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden önce edinilmiş olmaları gerekmektedir.

8- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9- Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

11- Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

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