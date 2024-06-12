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Yeni bir Üniversite daha lise mezunu personel arıyor! Başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 12.06.2024
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Yeni bir Üniversite daha lise mezunu personel arıyor! Başvuru şartları neler?

Bingöl Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar üniversite tarafından paylaşılırken adayların en az 60 KPSS puana sahip olması isteniyor. İşte ayrıntılar…

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