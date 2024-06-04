KPSS 50 puan ile boş kadroları dolduruyor! Kurum başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı ve adayları davet ediyor!
Kafkas Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Üniversite adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte detaylar….
Kafkas Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Programcı, Büro Personeli, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 50 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kafkas Üniversitesi personel alımı başvuruları 3 haziran 2024 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresin şahsen başvuruda bulunacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93, lise mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
I- Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası yerine, yalnızca Lisans veya Önlisans öğrenimi sürecinde almış olduğu bilgisayar derslerinin transkriptle belgelendirmesi ve en az 80 saat olması durumda sayılacaktır.
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