VGM KPSS 55 puan ile alım yapacağı kadroları duyurdu! Başvuru için en az lise mezunu olmak yeterli…

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuru yapacağı pozisyon ile aynı ünvanda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. (Örneğin başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışanların, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuruları kabul edilmeyecektir.)