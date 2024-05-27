Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız memur alımı yapıyor! Başvuru şartları ve kadroları açıkladı
Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı olmaksızın Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, Bilişim ve Bilgi Teknolojileri, Teknik Destek ve Kurumsal Destek memuru istihdamı gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar…
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 170 Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık belirtilen kadrolar için KPSS puan şartı aramıyor. Başvurular ise E-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden online toplanıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı başvuruları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18:00'de sona erecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını online olarak gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak(Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir),
b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c) 1 no.'lu "Bilişim ve Bilgi Teknolojileri" kategorisinden yapılacak başvurular için; yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,
ç) 2 no.'lu "Teknik Destek" kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık veya iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,
d) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.'lu "Kurumsal Destek" kategorilerinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, ayrıca aşağıdaki tabloda farklı yabancı diller için belirlenen asgari YDS/e-YDS puanına sahip olmak.
2. Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM'nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Bahse konu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Söz konusu kategorilerin isimleri; sınavların yapılacağı yabancı diller; 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
4. ÖSYM'nin "Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda yer almayan "TOEFL Home Edition", "IELTS", "PTE Academic Online", YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.
5. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.
6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e- posta ile bildirilecektir.
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