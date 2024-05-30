Lise mezunu Güvenlik Görevlisi alımı başladı! Milli Saraylar İdaresi başvuruları Kariyer Kapısı üzerinden topluyor
Milli Saraylar İdaresi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları duyuran kurum en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru tarihi ve şekli…
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 30 adet Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum yine adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları yayınlanan ilan ile duyuran kurum, başvuruları ise online olarak toplamaya başladı. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı güvenlik alımı başvuruları 23 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 02 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).
6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 2/4 nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile "Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3- Son başvuru tarihi (02.06.2024) itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
4- Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
5- Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarısız olmamak.
6- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
7- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak.
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