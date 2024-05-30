Lise mezunu Güvenlik Görevlisi alımı başladı! Milli Saraylar İdaresi başvuruları Kariyer Kapısı üzerinden topluyor

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile "Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

3- Son başvuru tarihi (02.06.2024) itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.