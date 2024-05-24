Engelli ve eski hükümlülere KPSS şartsız istihdam fırsatı! Lise mezunu olmak yeterli’ İşte detaylar

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

6. Beden işçisi (genel) için en az ilköğretim mezunu olmak, büro işçisi için en az lise ve dengi mezunu olmak,

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

9. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 10. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.