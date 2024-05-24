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Engelli ve eski hükümlülere KPSS şartsız istihdam fırsatı! Lise mezunu olmak yeterli’ İşte detaylar

Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Engelli ve eski hükümlülere KPSS şartsız istihdam fırsatı! Lise mezunu olmak yeterli’ İşte detaylar

Necmettin Erbakan Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel allımı yapacağını ilan etti. İŞKUR üzerinden online olarak kabul edilecek alım kapsamında hiçbir adaydan KPSS puan şartı aranmıyor. İşte detaylar…

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükmü gereği Büro Personeli (Engelli) ve Beden İşçisi (Genel) (Eski Hükümlü/ TMY) alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. İşte ilana ilişkin detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı 23 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

6. Beden işçisi (genel) için en az ilköğretim mezunu olmak, büro işçisi için en az lise ve dengi mezunu olmak,

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

9. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 10. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

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