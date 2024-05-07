KSÜ lise mezunu Hemşire, Sağlık Teknikeri, Boyacı, Sıvacı, Fayanscı, Temizlik Görevlisi alımı yapıyor! İşte şartlar…
Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara ilişkin personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum KPSS puan sıralaması esasına göre görevlendirme yapacak. İşte ayrıntılar…
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Sağlık Teknikeri, Boyacı, Sıvacı, Fayanscı, Temizlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvuruları 2 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 16 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte, Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4- 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim Belgesi (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin - İstenmişse) : İstenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü
8- Sertifika (İstenmişse): Sertifikanın ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
9- MEB onaylı Ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi (İstenmişse)
10-İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve ibraz edilmesi zorunludur.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- 657/4-B (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9- Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11- 7/24 çalışmaya engel bir durumu olmamak.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak
13- İlanın nitelikler kısmında belirtilen (deneyim ve sertifika şartı istenmişse belgelendirmek, yaş şartı istenmişse sağlamak),
14- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.
15- Eğitim Sertifikalarının ilan tarihinden önce alınması ve bu sertifikaların ilgili bakanlık veya üniversitelerden alınmış olması zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
16- Adayların Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmaması gerekmekte olup, Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Heyet Raporu, Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)
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