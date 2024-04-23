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En düşük 74.250 TL Maaş! TKGM yüksek maaşlı personel alımı için kadroları açıkladı! İşte şartlar…

Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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En düşük 74.250 TL Maaş! TKGM yüksek maaşlı personel alımı için kadroları açıkladı! İşte şartlar…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesine personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte yüksek maaş ödemesi yapacak. İşte kadrolar ve maaş tablosu…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdametmek üzere Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru serüvini başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 10 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden istenilen belgeler taratılarak elektronik ortama aktarmak koşulu ile başvurularını yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvurabilecektir.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;

 Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,

 Ücret tavanı 3 (üç) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık,

 Ücret tavanı 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık,

mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Bilişim Personeli olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

2. YDS dışında Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavı belgesi. (İngilizce dilinde)

3. Fotoğraflı öz geçmiş.(pdf formatında)

4. Mesleki tecrübeye ve çalışma sürelerine ilişkin SGK hizmet dökümü, referans mektubu, çalışma belgesi v.b. belgeler. (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır.)

5. Genel şartlarda belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeler.

6. Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (İstenilen sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 37.125,05 TL'ye yükseltilmiştir.

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