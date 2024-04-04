Rekabet Kurumu sınavla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve son tarih belli oldu
Rekabet Kurumu, alanında uzmanlaşmak isteyen ve idari kariyer hedefleyenler için Uzman Yardımcısı alımı yapıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 80 KPSS puana sahip adayları tercih ediyor.
Rekabet Kurumu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi uyarınca sınav ile Rekabet Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 80 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adayları kurum içi yapılacak bir sınava davet edecek. İşte ilana ilişkin detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Rekabet Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuruları 5 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 5 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar E-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olmaları,
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları,
4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,
5) Son başvuru tarihi itibariyle 2022 - 2023 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (240) kişi içerisinde bulunmaları,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (İktisat ) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P2, KPSS P12, KPSS13, KPSS P14, KPSS15 veya KPSS16, puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmaları, gerekmektedir. Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.
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