Rekabet Kurumu sınavla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve son tarih belli oldu

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (240) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (İktisat ) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P2, KPSS P12, KPSS13, KPSS P14, KPSS15 veya KPSS16, puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,