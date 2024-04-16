SDÜ en az lise mezunu personel alımına başladı! Başvuru kadroları ve şartları neler?
Süleyman Demirel Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum başvuruda bulunacak adayları KPSS puan sıralamasını esas alarak görevlendirme yapacak. İşte detaylar…
Süleyman Demirel Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesi uyarınca Hemşire, Sağlık Teknikeri, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Duvarcı ve Boyacı kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte ilana ilişkin ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı başvuruları 3 Nisan 2024 tarihinde başladı. Adaylar 19 Nisan 2024 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "Süleyman Demirel Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvuralar kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4-Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6-Tercih edilecek pozisyon için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.
7-İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
8-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
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