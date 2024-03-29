Uşak Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel arıyor! Başvuru tarihi ve şartları neler?
Uşak Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan üniversite, en az 60 KPSS puan şartı istiyor. İşte başvuru şartları ve tarihi…
Uşak Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Spor Uzmanı, Tekniker, Teknisyen, Sağlık Teknikeri, Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarına personel alım yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adayların başvuruda bulunabileceği kadrolar için en az 60 KPSS puan şartı aranıyor. İşte merak edilen ilana ilişkin diğer tüm detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Uşak Üniversitesi personel alımı başvuruları 29 Mart 2024 tarihinde başlayıp 19 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar istenilen belgelerle birlikte Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
3- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro ünvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması yapılmayacaktır.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların tespiti halinde, tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan numarasının karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPSS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen ünvanlar için deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması, istenilen sertifika ve diğer belgelerin ilan tarihinden önce alınmış ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
8- Tüm pozisyonlar için (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 35 yaşını doldurmamış olmak.
9- Yapılacak görev gereği Üniversitemizin il/ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde, kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. (Tüm ünvanlar için geçerlidir.)
10- Başvuruda bulunan adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesinde bulunan meslek kodunun ilanda belirtilen tecrübe niteliğine uyumlu olması şarttır.
11- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
12- Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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