Uşak Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel arıyor! Başvuru tarihi ve şartları neler?

8- Tüm pozisyonlar için (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 35 yaşını doldurmamış olmak.

9- Yapılacak görev gereği Üniversitemizin il/ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde, kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. (Tüm ünvanlar için geçerlidir.)

10- Başvuruda bulunan adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesinde bulunan meslek kodunun ilanda belirtilen tecrübe niteliğine uyumlu olması şarttır.

11- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

12- Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.