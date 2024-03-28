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Lise mezunu büro personeli, güvenlik görevlisi ve destek personeli arıyor! KPSS 60 puan şartı var

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Lise mezunu büro personeli, güvenlik görevlisi ve destek personeli arıyor! KPSS 60 puan şartı var

Bingöl Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arsından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan üniversite, en az 60 KPSS puan şartı aradığını belirtiliyor.

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