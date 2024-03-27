SÜ lise mezunu personel arıyor! Büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen ve mühendis kadroları için
Selçuk Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum KPSS puan sıralaması esasına göre görevlendirme yapacak. İşte şartlar…
Selçuk Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen, mühendis ve sağlık teknikeri kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. İşte ilana ilişkin ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu 25 Mart 2024 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar üniversitenin personelilan.selcuk.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde gerçekleştirecek. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.
8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
10. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?
- Sosyal Yardım Alanlara Ek Destek! Bankadan başvurulacak
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru