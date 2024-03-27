27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri SÜ lise mezunu personel arıyor! Büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen ve mühendis kadroları için

SÜ lise mezunu personel arıyor! Büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen ve mühendis kadroları için

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
SÜ lise mezunu personel arıyor! Büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen ve mühendis kadroları için

Selçuk Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum KPSS puan sıralaması esasına göre görevlendirme yapacak. İşte şartlar…

Selçuk Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, diyetisyen, mühendis ve sağlık teknikeri kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. İşte ilana ilişkin ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu 25 Mart 2024 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin personelilan.selcuk.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde gerçekleştirecek. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

10. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA