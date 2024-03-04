ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ÖGG 107. Temel Eğitim sınavına katılan adaylar, hem Silahlı hem de Silahsız Özel Güvenlik alımı için umutla bekliyorlar. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar mesleklerine adım atmaya hak kazanacaklar.
Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanması için dikkatler şimdi Emniyet Müdürlüğü'ne çevrildi. Belirli aralıklarla düzenlenen özel güvenlik sınavlarının en sonuncusu olan 107. Temel Eğitim sınavı, 24 Şubat'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını heyecanla bekliyorlar. Peki 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ
2024 yılının ilk ÖGG sınavı olan 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE KRİTERLER
ÖGG sınav değerlendirmesi, titizlikle yapılan bir süreci içerir. Silah Farkı sınavına katılan adayların başarılı sayılabilmesi için belirli kriterlere uygun olmaları gerekir. Bunlar arasında yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav puanlarının en az 50 olması ve bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puanının ortalamasının en az 60 puan olması bulunur.
Benzer şekilde, silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikasına sahip adaylar için de belirlenen kriterler mevcuttur. Bu kriterlere uygun olmayan adaylar, sınav sonucunun silahsız olarak değerlendirileceği bir durumla karşılaşabilirler. Bu nedenle, adayların sınav öncesinde ve sonrasında gerekli hazırlıkları yapmaları ve kriterlere uygun bir şekilde performans sergilemeleri büyük önem taşır.
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- ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
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