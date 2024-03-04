ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE KRİTERLER

ÖGG sınav değerlendirmesi, titizlikle yapılan bir süreci içerir. Silah Farkı sınavına katılan adayların başarılı sayılabilmesi için belirli kriterlere uygun olmaları gerekir. Bunlar arasında yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav puanlarının en az 50 olması ve bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puanının ortalamasının en az 60 puan olması bulunur.