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EPDK sınavla personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve tarihi açıkladı! İşte detaylar…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 04.03.2024
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EPDK sınavla personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve tarihi açıkladı! İşte detaylar…

EPDK en az 70 KPSS puanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum alım yapılacak kadroları tek tek açıkladı. İşte başvuru ekranı ve tarihi…

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