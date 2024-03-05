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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı KURA TARİHLERİ | Hastanelere İŞKUR'la KPSS'siz, Mülakatsız işçi alımı müjdesi! İşte kadro ve branşlar

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı KURA TARİHLERİ | Hastanelere İŞKUR’la KPSS’siz, Mülakatsız işçi alımı müjdesi! İşte kadro ve branşlar

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 8 bin işçi alımı kura çekimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 23-27 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı ise başvuruların tamamlanmasının ardından netlik kazandı. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman?

27 Şubat'ta sona eren başvuru sürecinin ardından, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamasının ardından, 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihlerinin belirlendiği duyuruldu. Bu önemli adım, adaylar arasında büyük bir merakla takip ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.

İŞÇİ ALIMI KURA İLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bakan Koca 8 bin işçi alımına ve kuraya ilişkin detayları şu şekilde aktardı:

"Bildiğiniz gibi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecek. Hayırlı olsun diyorum.

Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

📍Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

📍Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

📍Elektrikçi (genel): 144

📍Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

📍İnşaat boyacısı/boyacı: 64

📍Klinik destek elemanı: 600

📍Güvenlik görevlisi: 3.250

📍Marangoz: 32

📍Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

📍Oto elektrikçisi: 2

📍Otomotiv kaportacısı: 2

📍Temizlik görevlisi: 3.550

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