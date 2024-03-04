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KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı! Sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuç sayfası!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı! Sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuç sayfası!

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercih süreci tamamlandı ve başvurularını tamamlayan adaylar, atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Bu alımlarda en fazla atamanın hemşire, ebe, tekniker gibi kadrolara yapılacağı belirtiliyor. Peki KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuç sayfası!

Sağlık Bakanlığı'nın 2024/5 tercih sonuçları açıklandı. Kendilerine tanınan tercih hakkı çerçevesinde tüm kontenjanları doldurarak tercihlerini ÖSYM'ye ileten adaylar, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

KPSS 2024/5 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı için hazırlanan KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı. Aday sonuçları aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

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İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(04 Mart 2024)

KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

YERLEŞTİRMEDE KPSS PUANI KULLANILACAK

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak
yapılacaktır. Yerleştirmelerde aynı puana sahip olan adaylar arasında önce mezun olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

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