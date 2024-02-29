EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 12 Şubat tarihinde başladı ve bugün sona eriyor. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri başvuruları için son hazırlıklarını yapıyor. Henüz başvurularını tamamlayamayan adaylar için, sınavla ilgili tüm detayların yer aldığı 2024-EKPSS Kılavuzu oldukça önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.