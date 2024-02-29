EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru süresinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 EKPSS başvuru kılavuzunu dikkatle inceleyerek başvuru detaylarına ulaşıyorlar. Peki EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 12 Şubat tarihinde başladı ve bugün sona eriyor. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri başvuruları için son hazırlıklarını yapıyor. Henüz başvurularını tamamlayamayan adaylar için, sınavla ilgili tüm detayların yer aldığı 2024-EKPSS Kılavuzu oldukça önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.
EKPSS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 6-21 Mayıs tarihleri arasında ise kura başvuruları alınacak.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu'nda yer almaktadır.
EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2024 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ücreti olarak adaylardan 75 TL talep edilecek. Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ve anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Başvurularda son gün 29 Şubat olacak.
2024 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
EKPSS SINAV TARİHİ : 28 NİSAN 2024
SINAV SAATİ : 10.15
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