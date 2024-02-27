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1.500 işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarım işçisi kura çekimi il il sonuçları

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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1.500 işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarım işçisi kura çekimi il il sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı kura çekimi geldi, çattı. Başvuruda bulunana adaylar kura sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Bilindiği üzere Bakanlık 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvuruları toplamıştı. İşte kura sorgu ekranı…

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Tarla İşçisi, Bahçe İşçisi, Sera İşçisi gibi çeşitli kadrolara personel alımı yapacağını duyurmuştu. Beklenen kura çekimi ise geldi çattı. Peki, 1500 işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte kura çekimi saati ve sonuç ekranı...

1.500 TARIM İŞÇİSİ ALIMI KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi kura çekimi yapılan açıklamaya göre 27 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da Bakanlığımız Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirecek.

KURA ÇEKİMİ CANLI İLE

Kura çekimi Bakanlığın meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacak.

KURA SONUCU TESLİM EDİLECEK BELGELER

Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) örneği

İkametgâh belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)

Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunu için gerekli olan öğrenim belgesi

Özel şartlarda belirtilen sertifika (Belge)

Özel şartlarda belirtilen SGK hizmet dökümü belgesi (Hizmet döküm belgesi kare kodlu olacaktır)

Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu (Tek hekim raporu yeterlidir)

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