1.500 işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarım işçisi kura çekimi il il sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Tarla İşçisi, Bahçe İşçisi, Sera İşçisi gibi çeşitli kadrolara personel alımı yapacağını duyurmuştu. Beklenen kura çekimi ise geldi çattı. Peki, 1500 işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte kura çekimi saati ve sonuç ekranı...