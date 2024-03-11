11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri ODÜ lise mezunu personel alıyor! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu! İşte kadrolar….

ODÜ lise mezunu personel alıyor! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu! İşte kadrolar….

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 11.03.2024
ABONE OL
ODÜ lise mezunu personel alıyor! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu! İşte kadrolar….

Ordu Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları tek tek duyuran kurum KPSS puan sıralamasını esas alacak. İşte ayrıntılar…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA