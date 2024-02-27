MGM KPSS 50 puan ile personel alımı başladı! Başvuruları Kariyer Kapısı üzerinden online olarak sürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS 50 puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru surecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan kurum başvurular kariyer kapısı üzerinden online olarak topluyor. Başvuru ekranı…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 38 sözleşmeli Mühendis ve iki sözleşmeli Tekniker alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 21 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 8 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ''Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.'' hükmüne uygun olması.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1-METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
2-MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-2 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
3-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-3 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3.Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "YDS Belgesi" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
4. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. 5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
4-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-4 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3.Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "YDS Belgesi" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
4. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. 5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
5-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-5 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. 4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
6-HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-6 da yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. 4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
7-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-7 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
8-GIDA MÜHENDİSLİĞİ
1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-8 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
4. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
9-TEKNİKER
1.Genel şartları taşıyan adayların, EK-2 Tablo-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
3. Sağlık bakımından Tekniker olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
4. 2022 yılı KPSS Lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Sandık Görevlisi ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
- Survivor Sema Pınar kavgası olayı nedir? Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli?
- SGK kaydı olanlar karar çıktı! 12 ay faizsiz krediye ek 9.000 TL ölüm yardımı! Tek yapmanız gereken...
- Torba yasa kademeleri oluştu! Maddeler listelendi: 3600 ek gösterge, mini EYT, taşerona kadro, erken emeklilik...
- ÖZDEBİR YKS-4 sonuç sorgulama | Özdebir Türkiye Geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı? Soru ve Cevap anahtarı yayımlandı mı?
- Tolga Savacı öldü mü, neden? Ünlü oyuncu Tolga Savacı kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri
- Icardi bu akşam oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Galatasaray-Antalyaspor maçında Icardi olacak mı?
- Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C'liye çifte ödeme...
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu
- AÖL 2. Dönem sınav tarihi | 2023-2024 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü