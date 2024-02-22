Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

Ancak başvuruların kabul edilip, ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması durumunda, yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı belirtildi. Bu durumda, başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yerleştirme yapılacağı ifade edildi.