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Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları için tarihler belirlenmişti. Bu doğrultuda, tayin başvuruları 30 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, 2024 Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçlarını sorgulamak için EKİP giriş ekranını araştırmaya başladılar.

2024/1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası İlan Metni, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Başvuruların 30 Ocak'ta başladığı ve 5 Şubat'ta sona erdiği belirtilmişti. Bu süreçte başvurusunu tamamlayan adaylar, şimdi 2024 Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI TARİHİ

Başvurular, mevzuata göre incelenecek ve uygun görülen veya görülmeyen başvuruların sonuçları, 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilecek. Elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar da yine EKİP üzerinden duyurulacak. Bu süreçte adaylara, ret gerekçeleri ile birlikte bilgi verileceği belirtildi.

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI EKİP PORTALINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

EŞ DURUMU YER DEĞİŞİKLİĞİ KURA BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı 1. Döneminde, 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası için başvuruların tamamlandığını duyurdu. İlgili ilan metni kapsamında, Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Ocak 2024 ile 05 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edildi.

Başvuruların Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. İlgili internet adresinde boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösteren liste yayımlanmış olup, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun olanların, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarına noter tarafından kura ile yerleştirileceği ifade edildi.

Ancak başvuruların kabul edilip, ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması durumunda, yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı belirtildi. Bu durumda, başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yerleştirme yapılacağı ifade edildi.

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