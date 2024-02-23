Klinik destek elemanları genellikle sağlık sektöründe çeşitli alanlarda görev alırlar ve hastanelerde, polikliniklerde, tıp merkezlerinde, laboratuvarlarda veya diğer sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Bu kişiler, sağlık ekibine çeşitli şekillerde destek sağlarlar ve hastaların bakımı ve tedavisi sürecinde önemli roller üstlenirler. Peki hastanelerde Klinik Destek Elemanı ne iş yapar, hangi bölümde çalışır? Kaç TL maaş alıyorlar?