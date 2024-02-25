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ÖGG sınav sonuç tarihi 2024 | 107. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 25.02.2024
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ÖGG sınav sonuç tarihi 2024 | 107. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖGG 107. Temel Eğitim sınavı, 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik alımı için sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Peki 107. önem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler şimdi Emniyet Müdürlüğü'ne çevrildi. Belirli aralıklarla düzenlenen özel güvenlik sınavlarının en sonuncusu olan 107. Temel Eğitim sınavı, 24 Şubat'ta gerçekleştirildi. Binlerce adayın katıldığı bu sınavın ardından, adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar.

107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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