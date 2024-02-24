Lise mezunu 110 personel alımı yapıyor! Selçuk Üniversitesi hangi kadrolara ve kuruma personel alımı yapıyor? İşte şartlar…
Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum başvuruları online olarak toplamaya başladı. İşte kadrolar…
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Eczacı, Diğer Sağlık Personeli,Tekniker, Büro Personeli, Temizlik Görevlisi, Hasta Bakıcı, Tıbbi Sekreter, Büro Personeli, Sağlık Teknikeri, Sağlık Fizikçisi, Aşçı, Şoför ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte ilana ilişkin detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Selçuk Üniversitesi personel alımı başvuruları 23 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 11 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Selçuk Üniversitesi internet adresi hastaneilan.selcuk.edu.tr üzerinden başvuruları online olarak gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
9. Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.
GEREKLİ BELGELER?
1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet'ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden "Devlet Memuriyeti" için "Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü" adına alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren BARKODLU belge.
5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli
8. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
9. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B'li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B'li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.
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