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EGM memur alımı başvuru tarihleri | Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-1 EKPSS ile en az 30.000 TL maaşla alıma başladı! İşte detayları

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2024
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EGM memur alımı başvuru tarihleri | Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-1 EKPSS ile en az 30.000 TL maaşla alıma başladı! İşte detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü, EKPSS yerleştirmesi sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için belge teslim sürecini başlattı. Adaylar, belirtilen tarih aralığında gerekli evrakları teslim etmek üzere harekete geçmelidirler. Bu süreç, atanacak adayların gereken belgeleri tamamlayarak atanmalarını sağlamak adına önemli bir adımdır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, EKPSS yerleştirmesi sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için belge teslim sürecini başlattı. Adaylar, belirtilen tarih aralığında gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde teslim etmek üzere harekete geçmelidirler. Bu süreç, atanacak adayların belge teslimiyle ilgili gereksinimleri karşılamalarını ve atanmalarını sağlamak için kritik bir adımdır. İşte sürece dair tüm detaylar...

2024-1 EKPSS Yerleştirmesi Belgelerinin Teslim Süreci

ÖSYM tarafından 2024-1 EKPSS yerleştirmesi sonucunda Kurumumuza yerleştirilen adaylar için belirli belgelerin teslim edilmesi gerektiği duyuruldu. Belgelerin 21.02.2024 tarihinden 08.03.2024 tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar şahsen veya 1. derece akrabası tarafından belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

• EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı
• ÖSYM tarafından yerleştirildiğine dair internet çıktısı
• Diplomanın aslı veya noter tasdikli örneği
• Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların durumunu gösterir belge
• Mal Bildirimi (form 1)

• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)
• Askerlik durumunu belirtir belge aslı
• Engellilik durumunu gösterir sağlık raporu aslı veya noter tasdikli sureti
• Kamu kurumunda çalışanlar için onaylı hizmet belgesi
• Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
• Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı
• Atanma talep dilekçesi (form 2)
• Özel şartlar gerekiyorsa (Avukatlar için Avukatlık Ruhsatnamesi gibi) belgeler

Adres: Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı A Blok Kat:3

Belirtilen tarihe kadar gerekli belgelerin ibraz edilmemesi durumunda atanma haklarının iptal edileceği belirtilmiştir.

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