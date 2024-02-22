Emniyet Genel Müdürlüğü, EKPSS yerleştirmesi sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için belge teslim sürecini başlattı. Adaylar, belirtilen tarih aralığında gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde teslim etmek üzere harekete geçmelidirler. Bu süreç, atanacak adayların belge teslimiyle ilgili gereksinimleri karşılamalarını ve atanmalarını sağlamak için kritik bir adımdır. İşte sürece dair tüm detaylar...