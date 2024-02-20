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Hakim ve savcı kura sonuç sorgulama! Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İsim isim e-Devlet liste....

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Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Hakim ve savcı kura sonuç sorgulama! Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İsim isim e-Devlet liste....

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni 20 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. Konuya ilişkin aramalar ise hız kazandı. Peki hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni 20 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. Konuya ilişkin aramalar ise hız kazandı. Peki hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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SONUÇLAR NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLECEK?

Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

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