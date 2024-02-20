Hakim ve savcı kura sonuç sorgulama! Hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İsim isim e-Devlet liste....

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni 20 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. Konuya ilişkin aramalar ise hız kazandı. Peki hakim ve savcı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?