Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
Mesai saatleri düşüyor mu sorusuyla ilgili açıklamalar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma saatlerinin kısalıp kısalmayacağı, milyonlarca çalışanın gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Esnek çalışma saatleri talepleri artarken, son dakika açıklamaları Bakan Işıkhan tarafından yapıldı. Çalışma saatlerinin azaltılacağına dair ifadeler, son günlerde sıkça gündeme gelmekte. Peki çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak?
Türkiye'de çalışma saatlerinin düşürülmesi için adımlar atılıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile haftalık çalışma saatleri, mevcut 45 saatten 40 saate indirilecek. Bu değişiklikle, 21 yıllık mevzuatın değiştirilmesi ve çalışanların güçlendirilmesi hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, çalışanların vasıflarının gelişmesine yönelik yeni hükümler de getirilecek. İşte detaylar...
ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ 2024
Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor.
Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde.
MESAİ SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, KISALIYOR MU?
Dağınık mevzuatın toplanması ve düzenlemesine yönelik çalışma ile çalışanların güçlendirilmesi hedeflenecek. Basın ve denizcilikte 48 saate varan çalışmanın yanı sıra diğer meslek gruplarında 45 saatlik çalışma düzeni değişiyor.
Tüm meslek gruplarının 35-40 saat çalışmasına yönelik hazırlanacak kanun teklifi bekleniyor.
İŞ KANUNU DÜZENLEMESİ İLE NELER HEDEFLENİYOR?
🔺Standart ve mevcut haklar korunacak.
🔺Çalışma saatleri düzenlenecek.
🔺Yıllık izin ve ücretlere değinilecek.
🔺Eskiye göre düzenlenen şartların yeni çağa ayak uydurması sağlanacak.
🔺Yeni haklar belirlenecek.
🔺Dağınık mevzuat ortadan kaldırılacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."
MESAİ SAATLERİ NASIL DÜZENLENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek.
Çalışma saatleri yaklaşık yüz yıldır dünyanın birçok ülkesinde 8 saat uygulanıyor. İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor.
Bu saatlerin üzerinde çalışılması "Fazla çalışma"ya giriyor. Pandemi sonrası esnek ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle çalışma saatleri sürelerinin azaltılması dâhil farklı formüller üzerinde duruluyor.
Çalışma sürelerinin uygulama şekilleri İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile düzenleniyor. Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi Meclis'in de gündeminde bulunuyor.
Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın araştırmasında çalışma saatlerinin tarihsel olarak azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor.
Araştırmada, çalışma sürelerinin düzenlenmesine yönelik çabaların amacının, uzun çalışma sürelerine engel olunarak iş gücünün korunması ve böylece halk sağlığı, verimliğe katkı sağlamak ve ailelere daha uzun zaman ayırma olduğu belirtiliyor.
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- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
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