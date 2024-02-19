TSE’den lise mezunu personel alım ilanı! Hizmetli, Güvenlik, Memur, Tekniker, Mühendis alımı başvuru şartları neler?
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), en az lise mezunu adayları arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları paylaşan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puanı şartı arıyor. Başvuru şartları ve süreciyle ilgili detaylar, adayların dikkatine sunuldu. İşte başvuru tarihi…
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdamı için sözlü sınavla 13 Mühendis, 1 Tekniker, 2 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 17 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 34 personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum, başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayları paylaşarak en az lise mezunu adaylardan istihdam sağlanacağını belirtti. Adaylardan en az 70 KPSS puanı şartı aranıyor. Bu önemli duyuru, istihdam sürecine katılmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte ilana ilişkin detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Türk Standardları Enstitüsü personel alımı başvuruları 28 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 14 mart 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar eDevlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle başvurularını yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
3) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4) Mühendis kadrolarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS)'ndan en az C seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.
5) Tablonun 11 numaralı kısmındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik Soruşturması olumlu olmak,
c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)
ç) Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
6) Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
7) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.
8) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 9) Türkiye'nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak. 10) Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
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