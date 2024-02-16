Kadrolar açıkladı! Giresun Üniversitesi, lise mezunu personel alımı başladı! İşte ayrıntılar…
Giresun Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum KPSS puan sıralaması esasına göre alım gerçekleştirilecek. İşte ilan detayları…
Giresun Üniversitesi,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca kütüphaneci, büro personeli, diş protez teknisyeni, tekniker ve destek personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte ilana ilişkin merak edilen ayrıtılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Giresun Üniversitesi, personel alımı başvuruları 16 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 1 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Giresun Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
6. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
10. İlanda aranılan yaş ve cinsiyet şartını taşıyor olmak.
Giresun Üniversitesi Kadro ve Şartlar
Giresun Üniversitesi Kadro ve Şartlar
Giresun Üniversitesi Kadro ve Şartlar
Giresun Üniversitesi Kadro ve Şartlar
Giresun Üniversitesi Kadro ve Şartlar
Giresun Üniversitesi Kadro ve Şartlar
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