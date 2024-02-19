KPSS 2024/4 tercih sonuç ekranı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu alımlar için adaylar KPSS puanlarıyla tercihte bulunacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilanı, KPSS 2024/4 tercih sonuçlarını merak eden adaylar arasında hızla araştırılmaya başlandı. Peki KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı?
KPSS 2024/4 tercih sonuçlarına ilişkin araştırmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımı için sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından birçok kişi, gözlerini alım sonuçlarına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI
KPSS 2024/4 tercih kılavuzu kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları kısa bir süre önce sona ermişti. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için yerleştirme sonuçları 19 Şubat tarihinde ilan edildi.
KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ DUYURUSU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi. Adaylar, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.
KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.
Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:
📍1443 Destek Personeli
📍1088 Büro Personeli
📍982 Ziraat Mühendisi
📍652 Veteriner Hekim
📍487 Şoför
📍193 Gıda Mühendisi
📍162 Orman Muhafaza Memuru
📍155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
📍107 Su Ürünleri Mühendisi
📍81 Orman Mühendisi
📍56 Laborant
📍33 Biolog
📍18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
📍15 Harita Mühendisi
📍14 Kimya Mühendisi
📍6 Bilgisayar Mühendisi
📍6 İnşaat Mühendisi
📍2 Gemi Adamı
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