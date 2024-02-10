İlkokul mezunu adaylar başvurabilecek! Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı başvurularını toplamaya başladı!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), en az ilkokul mezunu olan adaylar için personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla ilgili detaylar da açıklandı. Başvuru süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar EGM tarafından belirtildi. İşte detaylar…
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye İş Kurumu aracılığıyla personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak olan kurum, başvuru süreci ve şartları ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak kabul edilmeye başlandı ve adaylar, E-Devlet şifresi kullanarak kolayca başvurularını tamamlayabilecekler. İşte ayrıntılar …
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Servis Elemanı ( Garson ) alımı başvuruları 8 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 12 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvuru için İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giderek "İlan No" kısmına " 00008074739" nolu ilan numarası ile ilana kolayca ulaşarak başvuruda bulunabilecek.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yamasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Herhangi bir Suç hükümlülüğü olmamak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
ÖZEL ŞARTLAR NELER?
En az ilkokul, en fazla ön lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunulacaktır.
Adli Sicil Belgesi sunulacaktır.
Sevis Elemanı (Garson) mesleğinde 1 yıl deneyime sahip olmak (adı geçen Servis Elemanı-Garson meslek koduyla talep edilen deneyim süresi kadar SGK'da kayıtlı prim gününe sahip olduğunu SGK dökümü ile belgelemek)
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