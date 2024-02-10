İlkokul mezunu adaylar başvurabilecek! Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı başvurularını toplamaya başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye İş Kurumu aracılığıyla personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak olan kurum, başvuru süreci ve şartları ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak kabul edilmeye başlandı ve adaylar, E-Devlet şifresi kullanarak kolayca başvurularını tamamlayabilecekler. İşte ayrıntılar …