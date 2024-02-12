EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

EKPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS sınavı ve kura başvuru kılavuzu yayınlandı. Buna göre; sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 370,00 TL.

Kuraya katılacak adaylar için 75,00 TL 12 şubat-1 mart 2024 tarihleri arasında yatırılacak.

295,00 TL ise aile ve sosyal hızmetler bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabına yatırılacak.