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EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları, ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla 12 Şubat 2024 Pazartesi günü başladı. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. İşte 2024-EKPSS başvuru ekranı...

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 yılda bir düzenlenmektedir. Bu sınav, engelli bireylerin kamuda istihdam edilmesi için önemli bir adımdır. EKPSS sınavına katılan adaylar, sınav puanlarıyla açılan kadrolara iki yıl boyunca tercih başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. Sınav başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirilir. Peki EKPSS-2024 başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

EKPSS BAŞVURU EKRANI

ÖSYM, yaptığı açıklama ile EKPSS başvurularının başladığını duyurdu. Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2024-EKPSS BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

EKPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS sınavı ve kura başvuru kılavuzu yayınlandı. Buna göre; sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 370,00 TL.

Kuraya katılacak adaylar için 75,00 TL 12 şubat-1 mart 2024 tarihleri arasında yatırılacak.

295,00 TL ise aile ve sosyal hızmetler bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabına yatırılacak.

EKPSS SINAV VE KURA BAŞVURU TARİHİ 2024

2024 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

Kuraya katılacak adaylar ise başvurularını 6-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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