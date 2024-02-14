Üniversiteye 125 bin TL maaş ile personel alınacak! Başvuru şartları ve kontenjan sayısı belli oldu! İşte detaylar…

f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.