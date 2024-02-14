Üniversiteye 125 bin TL maaş ile personel alınacak! Başvuru şartları ve kontenjan sayısı belli oldu! İşte detaylar…
Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az 62.932 TL en yüksek 125.864 TL maaş personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar tüm ayrıntıları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru detayları…
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde Hamidiye (İSTANBUL) Külliyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuruda bulunacak adaylara en az 62.932 TL en yüksek 125.864 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilişim personeli alımı başvuruları 14 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu"nun çıktısını alarak gerekli belgeler ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 Üsküdar, İSTANBUL adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile başvurularını gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Fotoğraflı Başvuru Formu,
Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
"Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
"Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
Özgeçmiş,
İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. (Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi birinden belge ibraz etmek.)
KPSS sonuç belgesi,
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.
g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
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