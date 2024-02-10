TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 farklı pozisyon için personel alımı gerçekleştiriyor. TUSAŞ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve ülkemizin savunma sanayiinde kritik bir rol oynuyor. F-16 uçaklarının üretimi, sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerinin yanı sıra diğer önemli projelerde de yer alıyor. 1984 yılında kurulan şirket, boş olan pozisyonlarını doldurmak üzere ilanlarını sürdürüyor. İşte TUSAŞ personel alım ilanları…