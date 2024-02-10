TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı
TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı), 14 farklı pozisyon için personel alımı ilanını yayınladı. İlana göre, başvuruların kabul edileceği belirtilirken, adaylardan en az lise mezunu olmaları isteniyor. İlan metni, başvuru süreci ve gerekenler hakkında detaylı bilgi içeriyor. İşte Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı alım yapılacak kadrolar…
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 farklı pozisyon için personel alımı gerçekleştiriyor. TUSAŞ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve ülkemizin savunma sanayiinde kritik bir rol oynuyor. F-16 uçaklarının üretimi, sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerinin yanı sıra diğer önemli projelerde de yer alıyor. 1984 yılında kurulan şirket, boş olan pozisyonlarını doldurmak üzere ilanlarını sürdürüyor. İşte TUSAŞ personel alım ilanları…
TUSAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TUSAŞ personel alımı başvurularına şirketin resmi internet sitesindeki kariyer sayfası, kariyer.net ve linkedin aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
TUSAŞ PERSONEL ALIM İLANLARI
- Tasarımcı- Mekanik Sistemler
- Aerodinamik Mühendisi – Kompresör
- Yapısal Analiz Mühendisi – Kompresör
- Beyaz Yakalılar Genel Başvuru
- Motor Tasarım Araçları Geliştirme Mühendisi
- Araç Geliştirme Yazılım Mühendisi
- Montaj Bakım Mühendislik Kalite Lideri
- Bütçe Kontrol Uzmanı
- Mekanik Montaj Kalite Teknisyeni
- Döküm Pres Teknisyeni
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