Başvuru için son 3 gün! Kıyı Emniyeti’nde KPSS 60 puan ile daimi işçi alım ilanı! İŞKUR harici başvuru kabul edilmiyor

Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine sahip olmak ve en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.

Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.