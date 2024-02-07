Başvuru için son 3 gün! Kıyı Emniyeti’nde KPSS 60 puan ile daimi işçi alım ilanı! İŞKUR harici başvuru kabul edilmiyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS 60 puan ile daimi işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. İŞKUR üzerinde başvuruları toplayan kurum başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte başvuru şartları…
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Deniz Trafik Operatörü alımı gerçekleştireceğini açıkladı. En az lisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilan kapsamında adaylardan en az 60 KPSS puan şartı aranıyor. KPSS puan şartı esasına göre yeteri başvurunun oluşmaması halinde adaylar KPSS puan şartı aranmaksızın sınava davet edilecek. İşte Kıyı Emniyeti İşçi alım ilanına ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 5 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden başvuruları online olarak gerçekleştirecek.
Adayların başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapmaları gerekiyor. Girilen sayfada arama kısmına "KIYI EMNİYETİ" yazarak ara butonuna tıklayın. İlan listelenecektir. İlana giriş yapın ve E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayın.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türk vatandaşı olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine sahip olmak ve en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
Bu kapsamda işe alınacak adaylar, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur.
İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
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