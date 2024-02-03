Adli Tıp Kurumu Lise Mezunu Personel Alımı! Alınacak Kadro ve Detaylar Belli Oldu! İşte Başvuru Ekranı...
Adli Tıp Kurumu, en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru sürecine ilişkin tüm detayları açıklayan kurum, alımları KPSS puan sıralaması esasına göre gerçekleştirecek. İlgili kadrolara başvuruda bulunacak adaylar, başvuru şartları ve süreç hakkında detaylı bilgilere Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden ulaşabilirler. İşte başvuru ekranı ve diğer detaylar…
Adli Tıp Kurumu, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde Güvenlik Görevlisi, İnfaz ve Koruma Memuru, Destek Personeli, Şoför, Aşçı, Sağlık Teknikeri kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvurabileceği bu alımlar için başvuru şartları ve tarihleri belirleyen kurum, detaylı bilgileri resmi internet sitesinde paylaştı. İşte ilana ilişkin detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak başvuru işlemini tamamlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 18 Şubat 2024 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
KADROLAR VE KONTENJAN DETAYLARI
Adli Tıp Kurumu Kadrolar ve Eğitim Şartları
Adli Tıp Kurumu Kadrolar ve Eğitim Şartları
Adli Tıp Kurumu Kadrolar ve Eğitim Şartları
Adli Tıp Kurumu Kadrolar ve Eğitim Şartları
Adli Tıp Kurumu Kadrolar ve Eğitim Şartları
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