KPSS 50 yeterli! Mühendis, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli ve Temizlik Görevlisi alınacak! TNKÜ şartları açıkladı
Namık Kemal Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Alım yapılacak kadroları açıklayan kurum adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar…
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Mühendis, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli ve Temizlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 50 KPSS puan şartına ihtiyacı var. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alımı başvuruları 31 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 14 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin https://basvuru.nku.edu.tr/personel web adresi üzerinden başvurularını gerekli belgeleri sisteme yüklemek koşulu ile tamamlayabilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER!
1 - Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında başvurunuzu eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana otomatik olarak yüklenecektir).
2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
3 - KPSS sınav sonuç belgesi
4 - Fotoğraf
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 –Askerlik durumunu bildirir belge
7- Destek Personeli (Temizlik) için Hijyen Sertifikası
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1 – Lisans mezunu için 2022 yılı KPSSP3 puanı, Önlisans mezunu için 2022 yılı KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunu için 2022 yılı KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 - Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
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