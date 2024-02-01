KPSS 55 puan ile alımlar başladı! NEÜ lise mezunu alım yapacağı kadro ve kontenjanları açıkladı! İşte ayrıntılar…
Necmettin Erbakan Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, başvuruda bulunacak adaylardan en az 55 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru ekranı…
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 8 Teknisyen, 16 Destek Personeli (Hizmetli), 7 Aşçı, 11 Hastabakıcı), 2 Diğer Sağlık Personeli, 1 Destek Personeli, 3 Tekniker, 28 Sağlık Teknikeri, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Büro Personeli, 1 Spor Uzmanı, 1 Diyetisyen, 2 Eczacı, 1 Fizyoterapist, 1 Mühendis, 2 Sağlık Fizikçisi, 1 Psikolog olmak üzere toplamda 94 kişilik personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru tarihi ve şekline kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Ayrıca kadrolara başvuruda bulunacak adayların en az 55 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişin ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı başvuruları 1 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 16 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Üniversitenin internet adresi https://basvuru.erbakan.edu.tr/ üzerinden başvuruları kolayca yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,
6) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.
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