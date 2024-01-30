30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Bakanlık’tan KPSS 60 puan ile 1629 kişilik alım! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar…

Bakanlık’tan KPSS 60 puan ile 1629 kişilik alım! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 30.01.2024
ABONE OL
Bakanlık’tan KPSS 60 puan ile 1629 kişilik alım! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolar için personel alım ilanı yayınladı. Başvuru tarihi ve şeklini açıklayan bakanlık en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar….

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Şoför, Bahçıvan, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Tekniker ve Teknisyen, kadrolarına toplamda 1629 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirtti. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2024 tarihine kadar devan edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA