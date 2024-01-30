Bakanlık’tan KPSS 60 puan ile 1629 kişilik alım! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Şoför, Bahçıvan, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Tekniker ve Teknisyen, kadrolarına toplamda 1629 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirtti. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2024 tarihine kadar devan edecek.