Bakanlık’tan KPSS 60 puan ile 1629 kişilik alım! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar…
Kültür ve Turizm Bakanlığı lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolar için personel alım ilanı yayınladı. Başvuru tarihi ve şeklini açıklayan bakanlık en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar….
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Şoför, Bahçıvan, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Tekniker ve Teknisyen, kadrolarına toplamda 1629 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirtti. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2024 tarihine kadar devan edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 30 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...
- CHP'li İzmir yangın yeri! Çiğli'de partililer isyan ateşini yaktı: Çocuk başkan istemiyoruz
- Kahvenize bu ikisini ekleyin cayır cayır kilo verin! Metobolizmanız ışık hızına çıkacak
- 300.500 TL'ye 92 günde ne kadar kazanırım? 30.000 TL'ye varan net kazanç! 2024 Ocak mevduat faizi getirisi
- Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Şaban ayının önemi ve faziletleri neler? 2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi
- Galatasaray'dan dünyada ses getirecek transfer! Real Madrid'in eski yıldızı yolda! Tam 15 milyon euro
- Safir yeni bölüm CANLI İZLE | 29 Ocak Pazartesi Safir 22. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K seyret! Feraye'den Yaman'ı kızdıracak hareket!
- Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor
- Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...
- Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: "Ali Diken yaşıyor olabilirdi"